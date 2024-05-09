基隆首座寵物公園啟用　毛小孩好快樂

暖暖寵物公園是基隆第一座友善寵物的活動空間，9日啟用。基隆市長謝國樑與議員們出席活動。（謝國樑臉書） 中評社基隆5月9日電／基隆市首座寵物公園“暖暖寵物公園”今天啟用，很多毛爸毛媽帶著愛犬在寬廣草皮、隧道波浪棧道等遊憩設施，盡情奔跑玩耍。中國國民黨基隆市長謝國樑說，公園設施非常完善，第二座寵物公園已在評估中，未來也考慮設置室內空間，提供毛小孩好的去處。



基隆市長謝國樑9日在臉書宣布，基隆市首座專為毛小孩打造的“暖暖寵物公園”正式啟用。這個公園不僅是一個寵物寶貝們的活動空間，更是一個充滿愛心與溫暖的天地，讓主人與毛孩子們一同共度美好時光。



謝國樑指出，在這裡，寵物寶貝與主人們可以盡情奔跑、玩耍，享受快樂與安全的共處時光。動物保護一直是城市進步的重要指標，而“暖暖寵物公園”正是基隆市政府承諾的一部分。基隆市政府也將積極評估第二座寵物公園的規劃，希望能夠為更多的毛小孩和他們的家人們打造一個溫馨的聚會場所。



暖暖寵物公園是基隆第一座友善寵物的活動空間，今天上午9時啟用。基隆市議會議長童子瑋、議員林旻勳、連恩典、張之豪、何淑萍及動保團體等到場。很多民眾帶著毛小孩到場體驗，一起快樂玩耍。



園內依現況地形分別設置為大犬區180坪及小犬區140坪，設有安全圍籬、雙重閘門出入口。有寬廣的草皮及隧道波浪棧道等遊憩設施，前方都有手足沖洗台讓毛小孩玩樂後能洗洗手腳。為避免毛小孩跑出家長的視線，還有防護網及牽掛桿，也有休息用座椅，園區內有狗便垃圾桶和便袋可使用。