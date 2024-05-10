山東台商陳世偉：ECFA生變非台商最頭痛

山東濟南市台灣同胞投資企業協會會長陳世偉。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月10日電（記者 方敬為）針對“海峽兩岸經濟合作架構協議”（ECFA）可能生變的風險，山東濟南市台灣同胞投資企業協會會長陳世偉接受中評社訪問表示，台商都在關注賴清德520上任談話所造成的影響，其中ECFA早收清單稅率若緊縮，將導致貿易成本攀升，其實相對稅率優惠生變風險，現在最讓台商頭痛的反而是境外企業“在華註冊編碼”的問題，這才是最棘手的問題。



陳世偉說，迄今還有很多台灣企業受到兩岸氛圍影響，註冊受阻，就怕520之後兩岸關係更為嚴峻，影響企業註冊，屆時連輸陸都無法，這才是最棘手的問題。他說，台商即使碰到ECFA稅率中止，也不會放棄大陸市場，這是市場規模導向的現實，即使產品競爭力可能下滑，但大陸仍是重要市場，所以“在華註冊編碼”順利更為要緊。



陳世偉，濟南炭韻黑珍珠茗茶有限公司總經理，南投茶商，1999年起到山東濟南開展茶葉事業，擔任濟南市台灣同胞投資企業協會會長、山東省濟南台商協會等職。



談到ECFA早收清單，陳世偉表示，台灣的茶農外銷大陸都受惠於早收清單的關稅優惠，他個人就是早收清單的“既得利益者”，過去台灣茶銷到大陸原本包括增值稅17%、關稅14%，進口稅率高達31%，在茶葉列入早收清單後，關稅減免，增值稅則降至13%，讓台灣農產品銷陸競爭力大幅提升。



由於大陸自今年元旦起，中止ECFA部分產品關稅減讓，包括台灣的石化產品丙烯、對二甲苯等12個項目進口，中止適用協定稅率，前陣子4月19日再宣布，台灣的聚碳酸酯有傾銷問題，將課徵反傾銷稅，後續並預告，將來可能進一步研究其他品項中止關稅優惠，包括紡織、機械、農漁業等。



陳世偉說，從上述脈絡來看，ECFA早收清單優惠稅率生變的風險不小，台商都密切關注情勢變化，並已開始展開因應措施，這件事情當然與兩岸關係惡化有關，假設早收清單稅率中止，必然會直接影響到台灣產業，包括商業、貿易、文化的交流，肯定會受到非常嚴重的影響。

