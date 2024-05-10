陳麗娜：市政硬拆彈　陳其邁會一直順利嗎？

國民黨高雄市議員陳麗娜9日到場聲援大林蒲遷村陳情活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月10日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長陳其邁任期還有兩年多，近期延攬蘇系人馬李懷仁初任副市長，動作引外界關注。國民黨高雄市議員陳麗娜接受中評社訪問認為，陳市長在人事布局背後政治意涵是往上發展，但市政處理上手段卻是硬拆彈，但現在高雄氛圍很像當時前市長陳菊的最後兩年，民眾會逐漸按耐不住不滿情緒，陳情活動會越來越頻繁，建議市長態度放軟回應民意訴求，才不會讓民眾失望及扣分。



陳麗娜，生於1970年，宜蘭人，現任國民黨高雄市議員（前鎮區、小港區），6屆資深議員，丈夫楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



高雄市小港區大林蒲近3百位居民9日至高雄市議會陳情，訴求遷村方案不合理，拒絕負債遷村，要求市府修改大林蒲遷村計劃草案、召開聽證會，陳麗娜也到場聲援。



蘇系人馬“數發部次長”李懷仁出任高雄市副市長，怎麼看陳其邁的用人哲學與發展雄心？



陳麗娜認為，表面上是說要打拚市政，借重專長來協助高雄推展數位發展，但其實高雄市民對於“智慧城市”改變感受有限，能否有一番作為，有待後續觀察，但背後政治意義，當然是要向上發展，畢竟兩年後即將屆滿卸任，陳其邁已擔任過“行政院副院長”一職，之後有機會再往更高的位置發展，從人事可見端倪。



求向上發展但市政也要顧好，9日兩場陳情就直撲而來，對陳其邁有何影響？

