中評關注：陳其邁長線經營的用人哲學

民進黨高雄市長陳其邁9日在議會接受聯訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月10日電（記者 蔣繼平）懸缺1年多的高雄市副市長一職，最後由蘇系人馬李懷仁接任，引發外界討論，而李懷仁曾爆發不少爭議，民進黨高雄市長陳其邁的用人哲學，更讓人好奇。除了被解讀為有利未來向上發展，其實長期綠營執政下的高雄，一直扮演著人才庫的角色，隨時有人可以頂上，空缺時也可順水人情，這點從陳菊時代就有脈絡可循。



李懷仁過去爆發不少爭議，譬如曾被媒體報導擔任行政副院長辦公室主任時，被踢爆利用“中央”流行疫情指揮中心記者會的直播平台帶風向霸凌記者，擔任“數位部次長”時，有次國民黨前“立委”李貴敏質詢，李懷仁被發現疑似在打瞌睡，引發批評，而李懷仁辯稱是眼睛小，連民進黨“立委”王世堅也看不下去痛批“吊兒郎當！沒看過這麼惡劣的官員”這幾天都被媒體拿出來再次檢視。



不過陳其邁僅強調李懷仁在數位部任內對高雄推動智慧城市有很大幫助，完全未提也未去回應負評，這點令人好奇，因為陳其邁對於父親陳哲男的貪污司法事件選擇承擔，並以更高標準來自我要求，更以最高標準來約束及管理團隊，這次物色人選卻凸顯反差。



外界解讀背後緣由可能與陳其邁未來發展有關，而且他與蘇系交好本來就有脈絡可循，他任職“行政院副院長”時，就是蘇貞昌的副手，加上不管在“中央”或地方，借將或者給位置，反正都是人情，日後好處多多，有人在“中央”協助爭取，對地方發展也有幫助。



另一個觀察的重點，對綠營長期執政下的高雄來說，本來就是民進黨的人才庫，譬如高雄市副市長史哲去年北上擔任“文化部長”，新“內閣”上任後轉任“行政院政務委員”，曾任高雄市新聞局長的董建宏前年才剛返校教書，這次也將北上入閣任“內政部”政次的職位。



這部分，在陳菊時代更是發揮的淋灕盡致，2016年林全“組閣”，時任高雄市長陳菊的人馬共有7位入圍，其中有吳宏謀、李永得、許傳盛等3位奪下主官職，俾倪其他五都，當時蔚為話題。

