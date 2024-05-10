中評關注：民進黨納管TikTok對美輸誠？

陳建仁卸任前夕通過新打詐4法，包含將藉打詐納管TikTok國際版，卓榮泰會面時也誇是人民所需法案。（中評社 資料照） 中評社台北5月10日電（記者 鄭羿菲）蔡英文即將於520卸任，“行政院”9日通過“打詐新4法”，若完成修法，將是以打詐為名納管未在台設立子公司的“TikTok國際版”，亦有技術性手段卡TikTok的意味，在美國強力圍堵TikTok之際，民進黨政策推出的時間點和用意耐人尋味，是在對美國表忠輸誠？



“行政院”9日通過“打詐新4法”草案，從時間點來看，詐騙猖獗一直是台灣民眾之痛，蔡政府執政8年，為何拖到卸任前10天才推出相關法案？為何不能早推早執行？另方面，新的“行政院”團隊10天後就要上陣了，重大政策為何不留待新“內閣”檢視後再推出？



就草案內容來看，規範境外大型網路廣告平台業者需在台設置法律代表人“類落地”，這一項目很明顯是針對並未在台落地設立子公司的TikTok國際版而來。雖然“行政院”強調，TikTok總公司位於新加坡，但在美國如火如荼封殺TikTok的當下，TikTok的股東結構與控制關係會是否被認定為“陸資”，是操之在擁有公權力的政府手中，而若牽涉陸資，TikTok要在台無論是設立子公司，抑或是申報法律代表人，都有技術性卡關的手法可運用。



不過，民進黨政府認定TikTok是什麼性質的存在，恐怕也不會太快。美國在4月23日包裹通過了TikTok易主議案，美國總統拜登也正式簽署，意味了將在9個月內強制要求TikTok易主，否則就要全面下架，若加上美國總統被授權可延期3個月，意味著TikTok在今後一年內將會不斷地以司法訴訟挑戰“不易主就被禁”的結果，事實上TikTok也在5月7日起訴美國政府涉嫌違反憲法第一修正案，而過去就有美國法院曾推翻政府對TikTok限制的紀錄。



TikTok爭議勢必得燒到下一任美國政府，各界近期對共和黨的前美國總統特朗普聲勢較為看好，而4年前正是特朗普首次試圖禁止TikTok。

