黃健良：兩岸有機會緩和　就看賴520演說

台灣前駐新加坡副代表黃健良。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月11日電（記者 盧誠輝）針對520後的兩岸情勢，曾在陸委會工作長達8年的台灣前駐新加坡副代表黃健良接受中評社訪問指出，以目前賴清德在兩岸的人士布局來看，算是對大陸有釋出善意，因為包括準陸委會主委邱垂正和準海基會董事長鄭文燦，都算是在民進黨內少數瞭解大陸，且對大陸抱持較開放和友善態度的人選。未來兩岸關係能否改善？兩岸關係是有機會緩和，接下來就剩賴清德的520就職演說了。



黃健良，英國倫敦大學亞非學院國際關係碩士，1987年進入“外交部”工作，曾派駐英國、韓國和新加坡，陳水扁執政時期曾在陸委會工作長達8年，歷任陸委會港澳處副處長與聯絡處處長，馬英九執政時期曾擔任“國安會秘書長”辦公室主任，2017年退休。



黃健良表示，過去他和邱垂正曾在陸委會共事過，邱是學者出身，曾在金門大學教書，也經常到大陸參加學術論壇，所以對大陸算瞭解，加上邱垂正個性溫和，所以未來對民進黨政府若要推動兩岸關係算是蠻適合的人選。



他指出，鄭文燦則曾擔任中華港澳之友協會會長，原本就有在經營兩岸關係這一塊，對大陸也有一定的瞭解。而就他瞭解，鄭長期以來的主張也是希望民進黨應該要去跟大陸交流，算是民進黨內部少數比較不那麼獨派的人物。



黃健良強調，因兩岸、“國防”和“外交”都是“總統”的權限，基本上還是會貫徹個人意志，但蔡英文卸任後還是有很強的影響力，如“國安會秘書長”、“國防部長”及“外交部長”等都是蔡的人馬。雖然目前賴清德在陸委會及海基會擺出的陣勢算是對大陸有釋出善意，也顯示出賴未來有意願和大陸進一步交往的企圖，所以未來兩岸關係能否改善？接下來就看賴的520就職演說了。



他說，以目前情況來看，未來兩岸開放觀光旅遊應該是可以期待的，習馬二會為兩岸開放觀光旅遊埋下伏筆，這也是在214金門漁船事件導致兩岸關係緊張的情勢後，大陸對台灣釋出的很大善意，讓兩岸緊張關係能及時降溫下來，所以未來兩岸關係是有機會緩和。