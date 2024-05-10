520恐突襲式斷交？吳釗燮：2國有隱憂

吳釗燮（右）接受“POP撞新聞”主持人黃暐瀚專訪。（​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​照片：POP radio提供） 中評社台北5月10日電／南太平洋島國諾魯今年1月15日突襲式宣布與台灣斷交。新舊政權交接之際，外界憂心賴清德520上任時，是否又會出現類似的狀況？台“外交部長”吳釗燮9日受訪表示，台灣“邦交”短期之內不會有問題，但有2個“邦交國”確實有一些長期的隱憂。據外交圈推測，這2個“邦交國”可能是指海地與瓜地馬拉。



《中時新聞網》報導，吳釗燮昨接受廣播節目“POP撞新聞”專訪表示，台灣“邦交”短期之內沒有任何的問題，應該是不會在520前後出現突襲式斷交。不過，他表示，看到中國大陸近期的作為，“外交部”仍感到憂心，在“邦交”上可能出現長期的問題。例如有一個長期在動亂之下的“邦交國”很需要聯合國協助，這個國家的重建台灣投入很多，雖然他們很感謝台灣的幫助，不過，長此以往還是會有些擔心。另有一個“邦交國”，中國大陸透過鄰國不斷去滲透極端左派人士製造內部紛擾，也會造成長期隱憂。不過，吳釗燮也強調，目前的確是有這些狀況，但“邦交”短期之內應該是不會有問題。



針對吳釗燮首度提及有長期隱憂的兩個“邦交國”，外交圈推測是海地、瓜地馬拉。瓜地馬拉一直以來都是中國大陸鎖定的目標。海地則因為長期動亂，陸方可能不願意花資源去拉攏他們。