首次！陸海警船、公務船同進金門“禁限水域”

大陸海警、公務、漁船組兩船團共十五艘，9日航入金門海域。“海巡署”隨即派出船艇全程掌握。（金門海巡隊提供） 中評社金門5月10日電／大陸海警局、海事局及漁業等部門共15艘船艇首度同時組成2組船團，9日分別航入金門限制、“禁限水域”，疑似從事海上操演及航行，金門海巡隊全程監控。



“海巡署”金馬澎分署9日中午12時起偵監金門南面海域陸續有5艘大陸海警船及7艘大陸公務船聚集，“海巡署”隨即調度6艘海巡艇分組對應，全程監控蒐證。



海巡下午3時偵蒐發現，“海巡06”、“海巡0802”、“中國海監8002”、“中國海監8027”、“東海救113”、“中國漁政35501”及“華英391”等7艘公務船組船團，此船隊分別隸屬於大陸海事及漁業等部門，並進入金門料羅西南方約4浬台灣限制水域，與另3艘大陸漁船疑似從事海上操演。金門海巡隊派遣 PP-10079、PP-3552及PP3573等3艘巡防艇全程監控蒐證。



同一時間，另由大陸海警“14608”、“14512”、“14604”、“14603”等4艘海警船組成另一船團，自金門大膽南面航入台灣“禁限水域”，並由另一艘“14515”在台灣水域外圍航行，金門海巡隊派出PP-10083、10073及3596等3艘巡防艇，持續對應監控蒐證。

