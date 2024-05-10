吳釗燮：不接受立陶宛改台灣駐處名稱

吳釗燮。（照片：台“外交部”提供） 中評社台北5月10日電／立陶宛總統瑙塞達近期拋出台灣駐立陶宛代表處有更名必要，以穩定對中關係。對此，台“外交部長”吳釗燮昨日受訪表示，代表處名稱是雙方協商結果，若要更改，台灣不會接受，代表處名稱不會改變。



台灣駐立陶宛代表處英文名為“The Taiwanese Representative Office in Lithuania”，也是台灣首個在歐洲地區以“台灣”為名的代表處。



綜合台媒報導，針對瑙塞達認為台灣駐立陶宛代表處有必要更名，吳釗燮昨日接受廣播節目“POP撞新聞”專訪指出，當時代表處設立的名稱是與立陶宛政府協商後的結果，雙方也完成換文程序。瑙塞達過去也常有前後不一發言，立國反對黨從過去質疑到現在力挺台灣，現在也認為應該維持台灣代表處名稱。



吳釗燮表示，立國即使要更名也要經過協商，台灣不會接受，因此代表處名稱不會改變。



台“外交部”2021年7月對外宣布，“經雙方政府協商同意”，台灣將在立陶宛首都維爾紐斯設立“駐立陶宛台灣代表處”（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），同年11月，駐立陶宛台灣代表處正式成立掛牌運作。