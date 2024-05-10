賴清德赴“立院”報告座位　比韓國瑜矮一階

賴清德就職後若赴“立法院”報告，他的位置就是院長韓國瑜左手邊的“國賓”席，這位置比主席座位稍矮一階。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月10日電（記者 楊騰凱）中國國民黨團以及台灣民眾黨團將在今日的“立法院”院會討論事項提案，邀請民進黨賴清德5月20日就職後赴“立法院”報告，屆時賴將是史上第一位到“立院”報告的台灣領導人。賴清德在議場的座位預計會安排在“立法院長”韓國瑜左手邊的“國賓”席，但這位置比韓的主席座位稍微矮了一階。



國民黨與民眾黨此次都在院會的討論事項中提案，將邀請賴清德520就職後赴“立法院”報告，由於藍白有人數優勢，就算民進黨團提出異議，交付表決後此案也會過關。



屆時賴清德到“立院”議場後，預計會坐在韓國瑜左手邊的“國賓”席，此位過去總是虛位以待，賴將成為首位赴“立院”報告的台灣領導人，也是坐上議場“國賓”席的第一人。



至於賴清德報告後是否接受提問，以及問答形式是採即問即答與否，預計將由韓國瑜召開朝野協商討論。



根據國民黨團提案，面對台灣能源政策困境、淨零排放對產業轉型的挑戰、兩岸關係的發展、電價上漲導致物價齊漲等，都與“總統”職權有關。為了確保“總統”對民意負責的體制，“立法院”將在“行政院長”施政報告前，先邀請賴清德至“立法院”進行報告。