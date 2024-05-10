韓國瑜人氣旺　桃市婦團參訪大喊我愛你

韓國瑜與桃園市平鎮區婦女會訪團合照時，特地請大家擺出大愛心。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月10日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日主持院會，正好國民黨“立委”呂玉玲率桃園市平鎮區婦女會成員到“立法院”參訪，韓趁著院會休息空檔到議場外與她們相見歡。韓國瑜對婆婆媽媽仍有很強大的魅力，人氣超旺，婦女會成員在現場高喊“韓國瑜我愛你”，聲音大到連議場二樓都能聽見。



由於本周日就是一年一度的母親節，韓國瑜與平鎮區婦女會訪團合照時，特地請大家擺出大愛心，十分應景。