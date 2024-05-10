謝金河轟臉書賺黑心錢　詐騙橫行官方不作為

詐騙廣告橫行，謝金河在臉書發文痛批。(照片：謝金河臉書) 中評社台北5月10日電／“行政院會”昨日通過新打詐四法，將整頓大型數位網路平台等。挺綠的財信傳媒董事長謝金河昨晚在臉書發文表示，打詐四法通過後，他打開FB，“跳出來的畫面都是我的詐騙廣告”，這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹！他痛批“詐騙橫行是政府不作為所造成！”他也呼籲臉書等平台，不要為了賺黑心錢，做了違背良心的事！



“行政院會”昨日通過新打詐四法，除了加重刑責，最重要的修正是要求大型數位網路平台在台“類落地”，須設置法律代表人，如臉書、Google、TikTok等都須在台灣設置法律代表人，如未設置將可處以新台幣250萬以上、2500萬以下罰鍰並限期改正，且得按次處罰。若涉及情節重大，最重可祭出“限制擷取”，形同封網。



謝金河表示，他看到媒體用他的名字當標題，“我是網路詐騙最大的受害者之一，新聞拿我來當標題，這也很合理”。



謝金河表示，現在打詐四法通過，重點在於政府的執行力，尤其是對平台業者的廣告刊登，台灣的法律代理人及法律責任，刊登詐騙廣告業主的金流，應該要更進一步規範。



謝金河表示，到目前為止，“詐騙最猖獗的都在臉書，很多人鼓勵我直接去告馬克.佐伯格”，但那太過滋事體大，也不見得有效果。他建議在臉書刊登廣告必須採取實名制，並交代金流，一旦有人受騙，刊登廣告的平台及廣告業主必須付連帶賠償責任。



謝金河強調，“臉書、Line、YouTube或Google至少在台灣要指定負責人”，這些平台接受詐騙廣告，這是營業行為，不是言論自由，必須受到規範。而政府的打詐必須統籌，不能互推責任，形成三不管地帶。像是“數發部”、“金管會”、警政機關、“內政部”，“大家好像都有責任，最後好像都束手無策，只好互推責任”。

