美媒曝台灣向美求購自殺式無人機　官方未回應

在2023年台北國際航天展中，台灣自製的 “巡飛彈2型”無人機、“銳鳶2型”無人機（圖）首次對外亮相。（中評社 資料照） 中評社台北5月10日電／美媒稱，為阻止和抵禦中國大陸可能的進攻，台灣正在尋求購買美國製造的自殺式無人機，其中可能包括空境公司（AeroVironment）的小型無人機彈簧刀300（Switchblade 300）、較大型的彈簧刀600（Switchblade 600）或美新創軍工企業安杜里爾（Anduril）的ALTIUS－600。



根據台媒報導，美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）8日稱，華府智庫“戰略暨國際研究中心”研究員簡以榮（Ivan Kanapathy）表示，台灣有意購買美製自殺式無人機，“是美國推動不對稱戰略的一部分”。報導援引知情人士表示，台灣官員越來越相信，美製自殺式無人機能擁有最佳一擊，能有效地擊中穿越台灣海峽的大陸船隻，或擊中登陸的大陸坦克和車輛。



報導稱，台灣已向美國提出購買美製無人機的兩個請求。台灣的第一封請求信可能有意購買空境公司的小型無人機彈簧刀300。第二封請求信則是要買較大型無人機，可能是空境的彈簧刀600或美國新創軍工企業安杜里爾的ALTIUS－600，後者可在目標上空盤旋四小時，比空境的機型更長。



台灣駐美代表處、美國國防部及安杜里爾軍工企業對此都沒有評論，空境公司則未回覆詢問。



據瞭解，台“國防部”早於去年建案並編列機密預算，以軍售方式向美採購彈簧刀無人機，將部署於陸軍特戰部隊與海軍陸戰隊。至於採購數量與經費仍屬機密。

