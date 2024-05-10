藍白挺花東交通建設條例　柯建銘轟鬼扯違憲

民進黨黨團總召柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月10日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天表決國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁領銜提出的“環島高速鐵路建設特別條例草案”，民進黨“立法院”黨團舉行黨團會議因應，黨團總召柯建銘會後受訪說，黃國昌說要編列年度預算，但那是在國民黨版本上修改，違憲就是違憲，不要鬼扯！不要混淆視聽！



“立法院”會今天處理國民黨團總召傅崐萁領銜提出的“花東快速公路建設特別條例草案”、“國道六號東延花蓮建設特別條例草案”、“環島高速鐵路建設特別條例草案”，展開朝野協商。昨天協商未有共識，今日院會將就草案進行表決。



傳出台灣民眾黨團總召黃國昌於協商當中提出看法，總結包括支持基礎建設、遵守財政紀律、不用特別預算、不舉債等，傅崐萁等方面將從善如流，將草案內容提到“不受公共債務法限制”的部分拿掉，尊重民眾黨的提案及消弭社會疑慮，證明不是“錢坑法案”。



黃國昌將提出臨時動議，不要用特別預算，改用年度預算編列，民進黨可以支持嗎？柯建銘說，藍白合作騙大家，用特別條例編列預算要求政府編列預算，這就是違反權力分立原則是違憲，他們都在鬼扯，混淆視聽，“違憲就違憲有什麼好表決”。

