陸公務船頻近金門　陳玉珍：趕快協商撞船案

金門選區藍委陳玉珍受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北5月10日電（記者 張嘉文）中國大陸5艘海警船和7艘公務船編隊昨天航行進入金門“禁限水域”，這是5月以來大陸海警船第4次編隊航入，也是首次有海警船跟公務船同時航入。對此，中國國民黨金門“立委”陳玉珍今天向中評社表示，她對這個情形感到非常憂心，主因是0214的金門撞船事件至今沒有解決，她呼籲兩岸在相關決策階層有權的人，趕快對這事再進行後續協商。



陳玉珍強調，希望雙邊仍有善意的溝通和累積，她也呼籲大陸，畢竟金門民眾都是和大陸比較友善，還是應該兩岸趕快來協商，讓這個海域恢復以往平靜。



大陸海警局、海事局及漁業等部門共15艘船艇首度同時組成2組船團，9日分別進入金門限制、“禁限水域”，疑似從事海上操演及航行，金門海巡隊全程監控。



陳玉珍今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，這個狀況確實不尋常，她也感到非常憂心，在0214的撞船事件後，金門水域就非常不平靜，因此這事件必須儘快解決，重啟協商。



陳玉珍認為，如果撞船事件沒有圓滿落幕，520前類似這樣的狀況還會持續發生，所以兩岸還是有需要坐下來談。她日前隨藍委團赴陸時，也有談到這事件，大陸的態度也是希望兩邊可以談。



陳玉珍強調，此事件還是需要互相站在對方的角度思考一點，當然也應該從人道主義來思考，不要再泛政治化。