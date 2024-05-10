柯建銘喊話在野黨　堅持賴清德只報告不備詢　

民進黨黨團總召柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月10日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天院會將處理國民黨團與民眾黨團提出的邀請賴清德進行“國情報告”提案，對於是否接受統問統答？民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天受訪說，統問統答與即問即答不是一樣嗎？“憲法”規定“行政院長”來進行施政報告並備質詢，“憲法”寫得很清楚，“行政院”是最高行政機關要對“立法院”負責，“憲法”哪一條寫到“總統”備詢？大家不要有違憲行為，冷靜來看待此事，不要製造衝突。



國民黨與民眾黨各自提案希望邀請賴清德到“立法院”進行“國情報告”，對於是否採取問答朝野意見不同。



柯建銘表示，目前為止他們還沒有修法“立委”職權行使法，“總統”來“國情報告”我們同意，但是朝野應該要進行協商，動線、報告時間多久、發言比例等都要協商，現在列入討論事項，那就會拉進來協商，等到冷凍期滿1個月之後才會表決，只要不違憲賴清德是很希望來。



媒體追問統問統答是極限嗎？柯建銘說，統問統答與即問即答不是一樣嗎？“憲法”規定“行政院長”來“立法院”進行施政報告並備質詢，“憲法”很清楚，“憲法”增修條文上面第四條雖然寫“總統”得來“立法院”進行“國情報告”。但“行政院”才是最高國家行政機關，要對“立法院”負責，呼籲在野黨不要違憲，大家要冷靜來看待，不要製造衝突，至少能實現“總統”第一次來“立法院”“國情報告”。

