走衰爭議纏身　柯文哲宣布不再有問必答

柯文哲10日上午赴台灣民眾黨“立法院”黨團開晨會時，被媒體堵訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月10日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲近期聲量走低，且負面聲量比例高。柯努力扭轉頹勢，除了號召支持者519上街頭展現草根決心外，對於藍綠仍猛攻台智光、京華城、北士科“三大案”的爭議，柯今日面對媒體堵訪不再回應具體意見，要求媒體排專訪他再講。柯文哲還自嘲說，不然你們都說他躲起來。



柯文哲10日上午赴台灣民眾黨“立法院”黨團開晨會，由於藍綠仍猛攻三大案爭議，媒體也聚集在黨團樓下等候超過1個半小時，柯文哲直到上午超過9點半才走下樓，但並未停下腳步讓媒體問到飽，媒體只好邊走邊堵訪，幾度推擠走了一段路後才讓柯文哲離開。



媒體問及，台智光搬出民法拒絕解約、要利息，有沒有什麼建議要給中國國民黨台北市長蔣萬安？柯文哲笑說，你們要問就排時間專訪來處理，這樣路上要怎麼講？要排專訪再來，不然你們都說他躲起來。



對於藍綠台北市議員仍猛攻三大案正義，是政治攻防？柯文哲不以為然地說，不然他們也沒事做啊。



由於過去柯文哲與國民黨“立委”徐巧芯交情不錯，去年4月柯還去找徐吃麵，讓徐在臉書上PO照。媒體問及，怎麼看“外交部”告徐巧芯洩密？柯文哲唉唷了一聲說，不要以為我們都沒事做，每天都在看網路新聞，他沒時間細看，不瞭解。