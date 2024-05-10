左營里長力挺清華大學設分校　陳其邁按讚

高雄左營區26位里長力挺清華大學在蓮池潭畔舊左營國中閒置校址設分校，獲市長陳其邁肯定。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月10日電（記者 蔣繼平）清華大學評估在高雄蓮池潭畔的舊左營國中閒置校址設分校，在地里長全面支持，但有民團持保留意見。不滿的群眾昨至高雄市議會陳抗，讓民進黨高雄市長陳其邁總質詢首日備感壓力，市府團隊也急於拆彈。今天上午支持建設發展的左營區26位里長率團到議會相挺，有如一場及時雨，讓陳其邁如釋重負，臉上也充滿笑容。



高雄知名的觀光景點蓮池潭，過去也是陸客必訪之地，近期受到清華大學評估在蓮池潭畔的舊左營國中閒置校址設分校，恐衝擊湖岸綠地5.9公頃的綠地的生態保持，引起爭議，蓮池潭守護聯盟9日號召群眾前往高雄市議會向陳其邁陳情，不過陳其邁昨天並未出面接受陳情，民團表達訴求未果憤憤離去。



今天上午，左營區里長聯誼會號召26位里長們齊聚高雄市議會前，手舉“左營有清大，鄉親都支持”、“蓮潭設校，左營更好”、“清大到左營，越快越好”等手舉牌，公開喊話支持清華、陽明交大到左營設校，並強調舊左營國中校地本來就是學校用地，還建議頂大越快來高雄越好，來向陳其邁請託加速發展市政建設。

