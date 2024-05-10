台腸病毒肆虐家長負擔重　藍委籲疫苗納公費

國民黨“立委”召開“台中腸病毒熱區 腸病毒疫苗應納入公費”記者會，出席者左起黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋和林沛祥。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月10日電（記者 俞敦平）台灣近期腸病毒肆虐，台中又是重災區，三位新科台中藍委和日前自己小孩也感染過腸病毒的基隆“立委”林沛祥今日共同召開記者會，希望政府能將腸病毒的疫苗內入公費。藍委們指出，台灣目前面臨的少子化問題，希望政府能提供更多支持給年輕家庭，以鼓勵生育並保障新生兒的健康。他們認為，這不僅是為了減輕家庭的負擔，也是為了國家的長遠發展考慮。



國民黨“立委”羅廷瑋9日上午於“立法院”召開“台中腸病毒熱區 腸病毒疫苗應納入公費”記者會。國民黨“立委”羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪和林沛祥出席。



羅廷瑋提到，腸病毒的疫情已經變得越來越嚴重，並且在母親節這一週，由於家庭聚會的增加，疾病的傳播風險也隨之提高，台中地區也是腸病毒的重災區之一。他強調，目前主要的A71腸病毒型疫苗的自費價格大約為新台幣4000元，對許多家長來說是一筆不小的開銷。此外，由於不疫苗需要打兩到三劑，這更增加了家庭的負擔。他表示，根據他自身經驗，他的孩子出生到六歲，疫苗的累積支出估計約為三萬到五萬元，對很多年輕家庭是一大負擔。他呼籲，希望政府能夠提供更多的疫苗補助，特別是對於腸病毒疫苗的公費支持。



廖偉翔提到，目前腸病毒的急診人次已連續三週超過流行預警指數，並根據過去的經驗，每年六月後會進入高峰期，他擔心今年的高峰期不僅會創新高，而且流行時間可能會更長。他指出A71型腸病毒的傳染力強，容易引發幼童的神經併發症，但疫苗接種需自費，每劑價格約為4000至4300元，完整接種需兩到三劑，對一般家庭來說是相當大的負擔。



廖偉翔提出，如果為六歲以下的兒童提供公費疫苗，雖然初步估計支出約為65億元，但由於公費採購成本會降低至約三分之一，這將大幅減輕家長的育兒負擔。他強烈建議“衛福部”應儘速召開ACIP（“衛生福利部”傳染病防治諮詢會預防接種組）會議，討論將A71型疫苗納入公費接種範圍，以保障幼童的健康權益並減輕家長的經濟負擔。

