賴清德赴“立院”“國情報告”無異議通過

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月10日電（記者 楊騰凱）“立法院”今10日上午召開院會，討論中國國民黨團提案賴清德赴“立院”“國情報告”。在大體討論、各黨“立委”發言後，“立法院長”韓國瑜宣布，朝野無異議，逕付二讀，並由國民黨團13日召集協商，討論賴清德報告後的詢答形式



中國國民黨團今日在“立法院”院會提案，將邀請民進黨賴清德5月20日就職後到“立法院”報告。此案經過“立法院長”韓國瑜協調後，藍綠白三黨達成共識，此案沒有異議平穩過關，確定會對賴提出邀請。另外下周一也將召開朝野協商，確認報告後的詢答方式，國民黨也強調不會予以任何限制。



韓國瑜今日主持院會，國民黨團在討論事項階段提案，將邀請賴清德就職後到“立法院”進行“國情報告”。



下周一藍綠白三黨將進行朝野協商，討論賴清德報告後的詢答形式，是統問統答，或是依序回答等，國民黨團目前強調對詢答形式不設前提，以表誠意，民進黨團則反對報告後還有詢答。



根據國民黨團提案，面對台灣能源政策困境、淨零排放對產業轉型的挑戰、兩岸關係的發展、電價上漲導致物價齊漲等，都與“總統”職權有關，為了確保“總統”對民意負責的體制，“立法院”將在“行政院長”施政報告前，先邀請賴清德至“立法院”進行報告。

