馬文君：視察太平島三目標　18日確定成行

藍委馬文君受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”、“國防”外交委員會召委馬文君今天表示，“立法院”“外交及國防委員會”確認將在5月18日登太平島視察，此行有三個目標，就是視察工程、慰勞官兵、宣示主權，這行程在兩個月之前就已做出決定，外界無須把這和國民黨“立委”缺席賴清德520就職典禮連結。



馬文君強調，去幫太平島上官兵加油打氣，這是我們此行的目的，不需要特別做文章。



登記參加太平島考察的“立委”約有20名，包括“立法院副院長”江啟臣、國民黨“立委”馬文君、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍以及民眾黨“立委”林憶君、林國成和陳昭姿，民進黨“立委”則沒有“立委”報名參與。



負責召集此次行程的馬文君表示，原訂5月16日出發太平島考察，是擔心交通不便，變數太多，也怕耽誤“立法院”17日“國會”改革法案表決，日前才決定延期，但現在已發函通知參加考察委員，確定18日成行。



馬文君強調，要登太平島視察，是在大概兩個月之前就已做的決定，只是說時間點後續調整延後了2天，此行主要的目的就是宣示主權，然後去慰勞駐地的部隊，以及視察剛完工的港口設施等等，重點在幫官兵加油打氣，這是此行的目的。