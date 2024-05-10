保單強制執行案大幅增加　國民黨團呼籲規範

藍委們10日拿著慶祝母親節的康乃馨，召開“制定保單強制執行參考原則，刻不容緩”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月10日電（記者 俞敦平）針對司法法制委員會9日通過的要求“司法院”與“金管會”共同制定“保單強制執行參考原則”臨時提案。中國國民黨團10日召開記者會，指出過去的897號裁定的請求清償債務強制執行規定，導致保單強制執行案件數量大幅增加，從而對司法系統造成了沉重負擔。與會的藍委們強調，這種情況不僅對司法人員造成了過度的工作壓力，也對被保險人和邀保人造成了嚴重的財務和生活困擾，因此呼籲政府單位盡速完成制定。



壽險保單是否得視為債務人的財產，而得為法院執行的標的，以往爭議不已。經2022年12月“最高法院”民事大法庭裁定債權人可針對債務人的保單聲請強制執行，“司法院”秘書長吳三龍9日在“立法院”司委會指出，自此裁定後此類案件大幅增加。朝野“立委”鍾佳濱等人提出臨時提案，建請“司法院”會同“金管會”等單位，制定“保單強制執行參考原則”，獲無異議通過。



國民黨團10日上午召開“制定保單強制執行參考原則 刻不容緩！”記者會，首席副書記長林思銘、副書記長羅智強出席、藍委羅廷瑋、鄭正鈐出席。儘管記者會內容嚴肅，但因應著即將到來的母親節，會後藍委們拿著粉紅色慶祝母親節的看板，和準備好的康乃馨進行合照。



林思銘提到，“最高法院”於2022年的897號裁定導致了許多社會與司法系統的問題。自從該裁定發布後，強制執行案件數量大幅增加，對司法人員造成了巨大的工作壓力，並導致過勞。這種情況對於司法體系、被保險人和邀保人來說是一個三輸的局面。他呼籲必須找到根本的解決方案，並指出保險的真正意義在於風險控管和保障被保險人的基本生存。



林思銘建議，“司法院”應該對於＂必要時＂進行強制執行的定義提供明確指引，“金管會”保險局應該對保險法進行修正，明確指出哪些保險契約可以作為強制執行的標的。這是一個重大的社會問題，需要立即解決以避免更大的衝擊。最後，他提到“司法院”秘書長在專案報告中提出此事是一場司法災難，呼籲政府單位盡速行動。



鄭正鈐指出，897號裁定後，保險業界面臨了前所未有的挑戰。在過去14個月內，人壽保險商業同業公會收到了高達23萬件的債務人投保資料查詢，這不僅給債務人帶來壓力，也讓保險業處於兩難之中。目前的執行標準對於保單的要保人權益造成了嚴重影響，並且涉及的問題不僅僅局限於要保人本身，還包括了被保險人和受益人。他強調，需要明確界定哪些險種可以被執行，例如儲蓄險、醫療險和傷害險，以及這些主險所衍生的負約險如何保障。

