馬英九證實美曾反對登太平島　他當年沒理會

馬英九登太平島。（中評社 資料照) 中評社台北5月10日電／“立法院”“外交及國防委員會”召委馬文君訂18日率國民黨、民眾黨“立委”登太平島，馬英九今天透過臉書表達樂見及全力支持。他並指出，據說有某“友邦”私下反對“立委”團赴太平島，但“我們不是任何其他國家的附庸國”，因此絕不能退卻，他當年沒有理會該“友邦”的反對意見，今年自然應比照辦理。



馬英九今天透過臉書表示，“立法院”20多名國民黨與民眾黨“立委”預定將於近日登上太平島，維護主權，他對此表達全力肯定與鼓勵之意。



馬英九臉書全文如下：



“立法院”20多位國民黨與民眾黨“立委”，預定將於近日登上太平島，維護“我國”主權，我對此表達全力肯定與鼓勵之意。



2015年5月26日，我在“總統”任內提出《南海和平倡議》，表達“中華民國”政府對於南海爭議的基本主張，並願秉持“主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發”的原則，與其他各方共同開發並分享南海資源，因為“主權無法分割，資源可以共享”。“我國”也願積極參與區域相關對話及合作機制，以和平方式處理爭端，共同維護區域和平及促進區域發展。



我當年提出《南海和平倡議》後，就決定在“總統”卸任前去一趟太平島視察，我並提出“南海和平倡議路徑圖”，要將太平島變成“和平與合作之島”。這個決定背後最重要的原因，就是2013年菲律賓已依1994年《聯合國海洋法公約》向海牙國際法庭提出南海仲裁案，“我方”如果沒有積極作為，將處於不利地位。



“中華民國總統”登太平島，其實已有前例。1945年8月抗戰勝利後，太平島自一九四六年由“中華民國”海軍收復以來，由於交通不便，過去的幾任“總統”並未登島。直到前“總統”陳水扁於任內興建機場跑道，並於2008年2月2日搭乘空軍C－130運輸機登島視察，宣布跑道要供人道救援之用，協助援救萬一受困的漁民。

