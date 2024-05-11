許宇甄：賴別放棄大陸市場讓農民血本無歸

雲林縣藍委許宇甄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17名藍委日前訪問大陸，陸方隨後宣布開放台灣文旦柚等部分農漁產品銷陸。農業大縣雲林出身的國民黨“立委”許宇甄向中評社表示，馬英九時期兩岸農特產品交流頻繁。但蔡英文上任後兩岸對立，台灣很多農特產品無法銷陸，造成很多農民血本無歸。希望賴清德上任後釋出善意，別放棄大陸市場。



許宇甄在“立法院”接受中評社訪問時指出，在國民黨馬英九政府時代，兩岸農特產品交流本來就很頻繁、興盛。大陸常和台灣的農業單位聯繫，因台灣的農業技術是獨步全球的，當台灣的農產品盛產時，大陸也很樂意採購，兩岸同胞共享，以平衡台灣產地價格，不至於因盛產而崩盤。



許宇甄說，但在民進黨蔡英文上任後，兩岸關係對立，台灣的農業產品無法銷陸，造成很多農民、甚至漁民都血本無歸。因此希望5月20日將上任的“賴政府”，能夠別再用意識形態對抗，應幫助農漁民的需求，別放棄大陸這個大市場。只要台灣願意表達善意，大陸也會很願意採購優質的台灣農特產品。



許宇甄強調，當然是希望維持《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），農漁民、傳統產業才能維持生計。賴清德不是說希望兩岸執政黨良性溝通、台灣朝野和解？那就看賴能否表現誠意，只要賴自己有善意，相信大陸應該也願意維持住ECFA。



許宇甄強調，國民黨一直以來都扮演兩岸溝通的角色，尤其自從國民黨主席朱立倫上任後，都有請副主席夏立言訪陸。針對台胞、台生進行關懷，保持溝通，不像民進黨政府完全不與大陸溝通。



許宇甄提到，國民黨的立場是希望幫助台胞、台生、甚至是農漁民，因此堅持以持續的對話代替對抗，交流代替交惡，這也是朱立倫向來的主張。期望透過兩岸這樣堆疊善意的交流，讓兩岸和解、共生，不製造對立。



許宇甄還說，為何自從習馬二會、傅崐萁等人訪陸後，大陸近期有惠台措施？就是因為大陸仍看到兩岸同屬中華民族，同文同種、兩岸一家親的份上，提出惠台善意。國民黨會持續下去，包括接著6月國民黨副主席連勝文也將率領台灣青年團赴陸參加海峽青年論壇。但仍希望未來的“賴政府”堆疊善意，才能真正解決目前的困境。