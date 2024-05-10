韓國瑜選雙十煙火落腳雲林！張麗善喊驚喜

雲林縣長張麗善。(中評社 資料照) 中評社雲林5月10日電／今年雙十煙火將首次在雲林縣施放！雲林縣府9日接獲通知，縣長張麗善立即打電話向雙十慶典活動主辦單位主席、“立法院長”韓國瑜求證，韓國瑜證實他勾選雲林，原因是全台只剩3個縣市還沒辦過雙十煙火，今年也該輪到雲林了。



綜合台媒報導，張麗善今日受訪表示，昨日下午縣府民政處接到軍備局來電通知，今年雙十煙火有可能在雲林舉辦，主辦人員很緊張。她想慶典日活動是“立法院長”當主席，就立即打給韓國瑜詢問此事。



張麗善轉述韓國瑜的想法表示，520的就職“國宴”已確定在台南，雙十煙火應該換地方舉辦，全台只剩3個縣沒辦過，雲林縣是其中之一，他勾選雲林。



張麗善說，這個意外驚喜只剩下5個月可以籌辦，她責成文觀處立即盤點地點，昨日下午6點半立即召開一級主管舉行臨時高峰會討論，有5個地點列入評估。



張麗善表示，前幾天她在德國考察時靈光一閃，想到雲林縣接下來較有能力爭取的“國家級”大型活動只剩雙十煙火，因為地方政府的自籌經費較少，雲縣府還有能力，她原本想爭取2025或2026年的雙十煙火，沒想到驚喜來得這麼快，但籌辦時間只剩5個月，對團隊也是個考驗。



雲林縣府民政處詢問去年主辦雙十煙火的嘉義縣政府，總經費新台幣8000多萬元，縣府自籌1000多萬元煙火，施放時間40多分鐘，另外還有晚會表演活動等。



負責籌辦的雲林縣民政處長蕭德恕表示，昨天相關單位提出5處雙十煙火施放地點，有西螺大橋、口湖椬梧滯洪池、北港糖廠與北港牛墟、古坑綠色隧道及虎尾高鐵特定區，經過討論，考量交通、停車、觀賞視野、場地，決議要在高鐵特定區，至於正確施放地點這2天他會與相關單位前往現勘。



2024雙十煙火主題等相關細節，各縣市政府及中央相關部會將在5月14日在“立法院”召開籌備會，會議由韓國瑜主持。