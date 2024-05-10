福馬同城通火紅！徐欣瑩：綠勿擋陸惠台措施

藍委徐欣瑩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月10日電（記者 張穎齊）福建省政府主辦“福馬同城通”交通卡，讓馬祖居民到福州市可享各項優惠，卻遭民進黨抨擊有統戰疑慮。中國國民黨“立委”徐欣瑩向中評社表示，民進黨別再用意識形態阻礙兩岸交流，釋出善意、兩岸觀光客交流有何不妥？兩岸同屬中華民族，這是事實。請問民進黨這麼多高官的祖先不是來自對岸嗎？



來自新竹的徐欣瑩在“立法院”接受訪問時表示，台灣應釋出善意，民進黨政府應解除6月起重啟禁止旅行社出團赴大陸的禁團令。而大陸的惠台措施，也是讓台灣人可享優惠賺錢，



“兩岸關係一定要改善，且要更緊密地多元交流互動”！徐欣瑩認為，最好能盡速開放陸客來台，促進台灣經濟觀光效益。台灣各行各業都希望有很多觀光客來，包括小吃、餐廳、伴手禮店、地方文創產品業者。而大陸離台灣最近，人又最多，能賺大陸客的錢有何不好？



徐欣瑩說，兩岸同屬中華民族，同一個血緣，這是歷史事實。民進黨別刻意抹滅、抹煞，兩岸一定要互相瞭解、和平共處、共榮共利。台灣不要再走向“鎖國”，尤其針對兩岸各事項，應該要有更多交流。農特產品銷陸、旅客來往，銷售大陸市場、活絡台灣經濟。



徐欣瑩強調，台灣人民希望到任何地區自由旅遊。請問民進黨這麼多的高層、高官的祖先，難道不是都來自於大陸嗎？兩岸同文同種，民進黨別刻意阻擋。