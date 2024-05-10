民眾黨519活動僅千人？黃國昌指警局長脫節

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月10日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨主席柯文哲號召支持者519上街頭，到民進黨中央前抗爭，台北市警察局長張榮興預估，約僅1000人參加，警力約200人就足夠，應不會有衝突。黃國昌10日回應，張榮興已與接草根地氣的活動脫節，目前已報名的志工就有300人。他辦活動從不估人數，若認同相關想法，就不分黨派一起站上街頭。



黃國昌10日下午召開記者會，回應媒體相關提問。



柯文哲發起519民進黨前北平東路抗爭活動，民進黨“立委”林俊憲認為，519怎麼看都像故意把柯文哲僅存的政治能量消耗殆盡的大戲。對此，黃國昌表示，他當初是想借府前凱達格蘭大道的路權，是不是林俊憲可以去與賴清德協調，519把府前凱道讓出來？全部畫成遊行禁制區，根本就沒辦法借。



黃國昌也說，若在北平東路辦活動有問題的話，2022年陳時中競選台北市長時，民進黨的造勢活動不就辦在北平東路嗎？林俊憲是在嗆民進黨？還是在嗆陳時中？



黃國昌強調，要挑撥他跟柯文哲之間的關係，這種無聊的舉動可以停止了，林俊憲作為賴清德的嫡系子弟兵，真正該關心的是賴清德的人事佈局，與上任後是不是還有人“垂簾聽政”。



媒體問及，柯文哲要出席520就職典禮，民眾黨“立委”會否參加？黃國昌指出，黨團會議沒有具體討論，柯文哲願意出席，展現的是民眾黨主席的高度，柯文哲希望台灣政治能朝向督促執政者往好的方向前進，也願意作出努力。他會去參加520就職典禮的前半段，因為當天“立法院”也有委員會在進行，身為“立委”該做的事還是要做，但晚宴就沒時間參加了。