阿扁共10大案！“這4案”才能除刑不除罪

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北5月10日電／蔡英文卸任前傳出可望特赦陳水扁，而且時間就是下禮拜。不過，陳水扁涉及的弊案多達10件，有些已定讞，有些則處於停審狀態，這也是外界質疑一體適用特赦有相當難度。因此，才會傳出衹有已經定讞的龍潭購地案等4案有機會獲得特赦。



綜合台媒報導，犯下龍潭購地等案遭判刑20年的陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線，重創司法尊嚴，並激化社會對立，為解決相關爭議，傳出蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。



陳水扁十大案審理進度



1.龍潭購地3億元收賄案



2.陳敏薰買官1千萬元收賄案



3.海角7億洗錢案



4.二次金改期間收元大2億元貪汙案



以上合併執行判刑20年定獻，保外就醫中，擬特赦。



5.國務機要費1.5億元貪污案



除罪化判免訴確定。



6.二次金改案國泰併世華案收賄3億及洗錢(二審判18年)



7.教唆馬永成、林德訓偽證罪案



以上二案高等法院更一審 停審中



8.卸任後侵占1.7萬件機密公文案



9.陳敏薰買官1千萬元洗錢案



以上二案台北地院停審中



10.侵占機密外交款3萬美元案 無罪確定



陳水扁共涉二次金改及海角7億洗錢等10大弊案，此次是針對已判扁有罪20年徒刑確定的龍潭購地等4大案特赦，仍有二次金改國泰併世華等4案未審結，由法院裁定因扁健康因素停審，相關被告除了阿扁外，還包括前總統府副祕書長馬永成等，依法無法特赦，將留待司法後續審理，馬永成捲入扁案多年，還曾遭收押，在二次金改案中曾遭判刑8年，是目前唯一尚未從官司中脫身的扁幕僚。



根據《憲法》規定，陳水扁就算獲得特赦，效力並不及於目前因病停審的四大案件，包括扁珍收受陳敏薰1000萬元買官賄賂後的洗錢案、二次金改國泰併世華，扁珍收國泰蔡家3億元賄款案、國務機要費扁涉教唆林德訓等偽證案、扁侵占總統府公文案及國務機要費洗錢案。其中，馬永成，在國泰併世華銀行的二次金改弊案，遭二審法院重判8年徒刑，因最高法院發回更審，尚未判決確定，所以也不在此次特赦的範圍。