不參加520就職典禮！蔣萬安曝另有行程

台北市長蔣萬安10日到台北市議會，做專題報告。（台北市政府提供） 中評社台北5月10日電／民進黨賴清德及蕭美琴將於5月20日正式就任。中國國民黨台北市長蔣萬安10日到議會做專案報告，被問及是否有收到就職典禮邀請函、是否會出席？蔣萬安坦言自己有收到邀請函，但當天另有市政行程，因此不克參加。



蔣萬安10日到台北市議會針對“台北大巨蛋”、“北士科T16、T17、T18”、“京華城”以及“台智光”等4案做專題報告。國民黨台北市議員秦慧珠詢問蔣萬安是否有收到520就職典禮邀請函？蔣萬安說，自己有收到，但當天另有行程不克參加。



綜合台媒報導，秦慧珠稱，蔣萬安把大巨蛋、北士科、京華城、台智光4案列為“四件案”是宅心仁厚，不是定為四大弊案。但台灣民眾黨主席柯文哲在9日舉辦記者會，號召“草民上街”、要打倒新黨國，號召藍綠一起上街頭，她覺得這反而是給蔣萬安、警察局找麻煩。



接著秦慧珠詢問台北市警察局長張榮興，是否有做好情蒐，當天會有多少人上街頭，是否會起衝突？張榮興表示，5月19日已有申請在台北市北平東路的一個集會，警方預估當天大概有1000人左右，已經做好安全維護的整備。



秦慧珠說，警察局也太看不起“草民”，若號召10萬人來怎麼辦？張榮興說，場地頂多容納1千人到5千人，預計派警力250人，不認為會打起來，否則警方會執法。



秦慧珠最後則說，柯文哲519要去上街頭，找台北市政府的麻煩。520再去捧民進黨新政府的場，“519說要打倒新黨國，520去做那邊的來賓”，大家可以思考一下柯文哲的做為。