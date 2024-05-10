新一波政務官出爐　台北故宮院長蕭宗煌留任

台北故宮博物院長蕭宗煌留任。（中評社 資料照） 中評社台北5月10日電（記者 黃筱筠）候任“行政院長”卓榮泰今天透過民進黨新聞群組再公布各部會政務次長、副主委人事名單，之前傳出可能遭到改組降級的台北故宮博物院長則由蕭宗煌留任，蕭宗煌曾任高雄市立美術館館長、“國立”台灣博物館館長、“文化部次長”、主任秘書，以及台灣美術館館長。



日前傳出故宮組織改造、從二級降成三級。蕭宗煌表示，故宮的組織改造是“行政院”的權責，而故宮做過最適宜組織的研究調查，已把這個報告給了人事總處。而以目前來講，過於激烈的組織改造對於故宮不利。



大陸委員會政務副主委由現任政務副主委梁文傑留任。梁文傑過去曾任三屆市議員、“行政院”大陸委員會諮詢委員、民主進步黨中國事務部副主任等職，長年擔任民進黨重要政策幕僚、主要鑽研兩岸關係政策。



台灣美國事務委員會主任委員將由顏慧欣出任，顏慧欣為現任中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長、中華經濟研究院經濟法制研究中心副主任。曾任台北大學法律系兼任助理教授。



“行政院”政務副秘書長將由現任“立法院”民進黨團辦公室主任王貴蓮出任。王貴蓮曾任民進黨“立法院”黨團協調聯絡組組長，是資深“國會”幕僚，熟悉“國會”議事規則與院會溝通。



“國防部”副部長由現任副部長徐衍璞、柏鴻輝留任。徐衍璞過去曾任陸軍司令、副參謀總長執行官、“國防部”常務次長、陸軍六軍團指揮官等職。柏鴻輝曾任“國防院”副執行長、“國防部”常務次長、空軍司令部參謀長、“國防部”政辦室主任等職，未來期待持續藉重兩人的專業，持續相關政策的推動。



“海洋委員會”政務副主委將由現任“海洋委員會”海洋保育署署長黃向文、現任“海洋委員會”常務副主委吳美紅出任。黃向文曾任“國立”台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所所長、“農委會”漁業署遠洋漁業組科長以及“行政院”海洋事務推動小組委員。吳美紅曾任“總統府”第一局局長、大陸委員會政務副主任委員，將借重她擔任政務副主委。“外交部”政務次長由現任政務次長田中光留任，現任駐法代表吳志中出任。吳志中在駐法期間，積極為台灣開拓外交視野，更曾多次接受法國媒體專訪，為台灣在國際上發聲，持續強化台灣與歐洲在企業、衛生等領域的交流。

