特赦陳水扁？民調48%不支持、22%支持

民調顯示，有高達48%台灣民眾不支持特赦陳水扁。（TVBS民調中心） 中評社台北5月10日電／傳出蔡英文、賴清德有共識，將在520前特赦陳水扁，府方尚未證實。根據《TVBS》10日公布最新民調顯示，有高達48%民眾不支持特赦，支持赦扁的衹有22%，3成民眾沒表示意見。



民進黨陳水扁因龍潭購地等四個案件被判刑20年入獄，在服刑六年多後，於2015因病保外就醫。而日前傳出蔡英文可能在520卸任前特赦陳水扁，而其不法所得的新台幣11億元，除已歿入國庫的3億元外，另外8億元也將沒收充公。



《TVBS》民調顯示有48%民眾表示並不支持特赦陳水扁（其中有8%表示很不支持，20%表示不太支持），有22%表示支持特赦陳水扁（其中非常支持的比例則為8%，14%還算支持）。值得一提的是，另有30%民眾沒有表示意見。



近一步交叉分析發現，30－39歲及40－49歲民眾有五成左右不支持特赦陳水扁，50－59歲不支持的比例達64%。而若從地區來看，全台不支持均明顯高於支持，桃竹苗地區民眾，有近六成（59%）表示不支持，比例最高；北北基地區52%不支持。其他地區不支持的比例則在四成左右，均明顯高於支持。



在政黨傾向方面，中國國民黨認同者不支持特赦陳水扁的比例達76%，台灣民眾黨認同者有63%表示不支持。民進黨認同者則有51%表示支持特赦，高於不支持的22%。中立選民不支持特赦陳水扁的比例為46%，僅有12%支持，另外42%沒有表示意見。



該調查是由TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於5月7日至9日晚間18：30至22：15，共接觸931位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為110位，拒訪率為11.8%，最後成功訪問有效樣本821位（市話411、手機410），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。