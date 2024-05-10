蔡特赦扁藍軍出招　5/15排案追海角七億

針對近來頻傳特赦陳水扁，司法法制委員會召委吳宗憲發出議程通知，邀請相關單位首長進行專題報並備質詢。（照:吳宗憲辦公室提供） 中評社台北5月10日電／今日再度傳出蔡英文將特赦因龍潭購地等案遭判刑20年的陳水扁，且蔡已與賴清德協調好，下周一將發佈特赦令特赦陳水扁，採“免刑不免罪”方式。對此，“立院”司法法制委員會國民黨籍召委吳宗憲下周三將邀請“司法院”秘書長、“法務部長”率所屬相關單位列席，針對陳水扁未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理進行專案報告，並備質詢。



針對近來頻傳特赦陳水扁，藍召委吳宗憲今日下午發出議程通知，將於5月15日邀請“司法院”秘書長吳三龍、“法務部長”蔡清祥率相關單位列席，針對“總統”行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理”進行專案報告並備詢。



檢察官出身的吳宗憲表示，陳水扁涉及案子很多都未完成審議程序，例如不法所得“海角七億”等流向？或是已經被沒收的不法所得，是不是未來還要還給陳水扁，這些都將邀請相關單位到“立法院”說明。



有媒體報導指出，蔡英文已和賴清德達成共識，下周“總統府”將發布特赦令，採“免刑不免罪”。對此，府發言人林聿禪今天表示，府方現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。