新北碧潭水舞季將登場　青年優人與水共舞

2024碧潭水舞季17日將在新北市新店區碧潭登場，邀請享譽國際的“優人神鼓”揭開活動序幕。（張智銘攝影，新北市觀旅局提供） 中評社台北5月10日電／新北市碧潭一年一度的“碧潭水舞季”9日終於公布將於5月17日登場，今年邀請國際知名“優人神鼓”進行開幕人水共舞演出，每晚的水舞展演同樣能欣賞到“青年優人”以澎湃氣勢結合柔美律動水花的震撼表演。而第二波活動自6月22接棒，每年結合超人氣IP打造巨型可愛動物地景裝置，今年也加倍令人期待。



2024碧潭水舞季5月17日在新北市新店區碧潭登場，新北市觀光旅遊局9日說，今年邀請青年優人與水共舞開幕，活動有煙火秀，結合文史走讀、景點集章、水上藝術裝置，活動至8月31日。



觀旅局表示，今年碧潭水舞季活動將自5月17日18時30分開幕，水舞展演自每晚6點30至9點，每半小時演出1次，每晚6場，將有2首各5分鐘的精彩曲目交錯演出。開幕式活動特邀國際級表演團體“優人神鼓”，以人水共舞模式，融合強而有力的武術，搭配飛濺水花及磅礡鼓聲，創造出震撼人心的表演。



展演期間週末假期及端午連假，還有期間限定由“優人神鼓”年輕學子所組成的“青年優人”帶來演出，邀民眾一同到現場感受震撼爆發的聲光饗宴。



觀旅局指出，5月18日起走訪新店碧潭景點、商圈、特色店鋪，並以手機掃描QR code即可集點，集滿10點可兌換碧潭特色香水吊卡及特約商店抵用券。



第一波碧潭水舞活動於6月16日落幕後，緊接著第二波碧潭水舞將以另類水舞結合地景裝置的方式於6月22日至8月31日登場，預計會結合煙火、水舞與大型生物地景藝術同步亮相。



另外，也有碧潭文史走讀活動，觀旅局說，5月18日到7月20日，由新店在地新北市文史協會帶領民眾走訪碧潭東岸“碧潭右岸水文化歷史巡禮”、碧潭西岸“穿越時空灣潭行”，瞭解在地歷史與人文景觀，每場限定20名。