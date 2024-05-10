張平沼訪陸團部分團員返台　談兩岸文化交流

桃園市議員楊朝偉和舒翠玲走出機場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月10日電（記者 盧誠輝）海峽兩岸民意交流基金會董事長張平沼8日率團訪問大陸，剛結束2天北京行程，部分團員今日中午12點30分搭乘華航CI512班機從北京起飛，在下午3點35分飛抵桃園機場。已經返台的團員、中國國民黨桃園市議員詹江村向中評社透露，此行和國台辦與大陸全國政協做了深度交流，增進彼此情感，也為如何促進兩岸進一步擴大交流提出具體建議。



海峽兩岸民意交流基金會參訪團8日抵達北京後，就和國台辦副主任潘賢掌會面，潘肯定張平沼和參訪團成員長期關心兩岸關係、致力兩岸交流合作，為改善與發展兩岸關係作出的積極貢獻。張平沼則指出，兩岸同胞同根同源，同屬中華民族，理應共同推動中華文化，發揚光大民族復興，他願繼續為開展兩岸交流、維護台海和平穩定積極努力。



參訪團9日也和全國政協舉辦座談會，詹江村表示，彼此有做很深度的溝通，包括開放兩岸觀光旅遊和台灣農特產品銷陸等，如何增進兩岸進一步的交流，在會中都有提出非常多具體的建議。



詹江村強調，此行主要是去做文化交流，在目前兩岸兵凶戰危的情況下，更應該在文化方面多交流，因為兩岸同文同種，多交流讓彼此更有感情，是很好的事。



海峽兩岸民意交流基金會此次組團訪陸共有25人，成員包括台灣商業聯合會理事長張平沼、永慶房產集團董事長孫慶餘、“救國團”主任葛永光和國民黨前“立委”朱鳳芝、丁守中、林建榮、陳根德、陳學聖、郭正亮、李永萍、張慶忠、林滄敏、廖正井、邱文彥、溫玉霞、李德維、親民黨前“立委”柯淑敏、國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、楊朝偉、前屏東迦樂醫院院長龍應達、國民黨前“國大代表”林榮德、匯盈國際投資有限公司董事長林宇晨、香港中文大學和聲書院創辦人李和鑫、大統生技藥業集團董事長黨天健。



訪問團此行共有7天的訪問行程，前2天在北京和國台辦與全國政協委員會面交流，中間4天將前往山東省濟南市和淄博市參訪，最後一天再返回北京後才返台。但有7名團員包括郭正亮、李永萍、詹江村、舒翠玲、楊朝偉等因另有要事，在參與前2天的北京行程後，今日下午已搭機返台。