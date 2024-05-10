高虹安辦新竹國際動漫節　激發年輕人創意

新竹動漫節匯集美日台及新竹等地的14位動漫藝術家，展區作品跨越國界。（新竹市政府提供） 中評社新竹5月10日電／新竹市“漫人祭－2024新竹國際動漫節”將於25及26日在新竹市立體育館登場。今年以國際展覽、祭典舞台、漫人市集為主軸，現場有5大展區，帶領參與者深入探索新竹的動漫文化、感受台灣漫畫的多元風貌及國際動漫的精彩魅力。



台灣民眾黨新竹市長高虹安表示，市府團隊持續秉持“美感新竹、青年活力”施政理念，積極推動青年政策，青年的創新活力是城市進步的關鍵，市府首次以動漫節形式展現新竹的多元特色，打造跨越室內外場域的全新動漫節，透過動漫世界的自由和熱情，為年輕人提供展現自我的絕佳平台。



新竹市文化局長王翔郁指出，今年動漫節匯集美日台及新竹等地的14位動漫藝術家，展區作品跨越國界，將為大家帶來獨特的動漫體驗。包括“竹漫，新竹漫人”展出新竹當地漫畫家作品，串聯在地動漫文化；“金漫，台灣漫人”匯聚金漫獎得主作品，呈現台灣漫畫豐富多彩。“風漫，國際漫人”感受國際優秀動漫作品的魅力，展現來自美國、日本以及台灣的精彩作品。“新漫，初心漫人”展示了學校聯展作品，讓年輕學子有機會展現自己的創作。“七龍珠，我的夥伴”紀念展區，則帶領大家重溫經典美好。



文化局表示，除了展覽之外，動漫節規畫眾多精彩活動，在“祭典舞台”將帶來Cosplay大賽、動漫音樂秀、Coser及VTuber分享會等精彩節目，讓動漫Coser們盡情展現自我。另在體育館內將有原創社團及動漫商品攤位。孔廟廣場有“漫人市集”與《好好手感微笑市集》合作，匯集70家品牌攤位，包括手工藝品、文創商品和創意美食等，為動漫節增添更多魅力。



文化局說明，動漫節特別開發原創IP“魔法少女與HSIN喵”，活動特別舉辦6場“HSIN喵魔法陣工作坊”。



25日，首日活動將邀請資深美漫畫創作者Brent Anderson於現場分享美漫作品創作歷程，更集結台灣本土動畫導演王世偉、邱立偉及王登鈺到場交流。26日，則邀請作品改編電影及電視劇的漫畫家日下棗及左萱分享創作歷程，透過講座與更多對動漫有興趣的朋友們互動啟發。