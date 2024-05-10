提早退休挨轟　陳佩琪再發千字文嗆別搞錯

柯文哲與妻子陳佩琪。（中評社 資料照) 中評社台北5月10日電／台灣民眾黨主席柯文哲妻子、台北市聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任暨專任主治醫師，陳佩琪日前突在臉書宣布9月底提早退休，稱醫療專業和行政能力已不符台北市衛生局要求，自嘲“做不下去只好自己滾蛋”；不料此舉卻遭外界質疑“為何柯市府任內不反映，現在才反應？”有36年資歷的陳佩琪今天再於臉書發文澄清，因為兩任市長任內，門診部的同仁都很辛苦，也很努力執行上級交辦的公衛任務，只是前者交辦的是她們人力設備可以承擔的，並重申“前幾天我臉書說的是制度上的窒礙難行，不是抱怨過勞，請別搞錯了！”



陳佩琪臉書全文如下：



謝謝親朋好友對我提早退休的關心，很多人問我退休要做什麼，說實在我也不知道，想辦法跟同儕要些工作機會吧，我還是希望自己能獨立工作，有自己的收入，最近好多媒體幫我試算退休金，我是臨時決定退休，自己都還沒搞清楚退休金有多少。



回應一下公家部門這幾天對我提出某些制度窒礙難行的回應，首先聯醫總院的回應是：“尊重醫師個人的生涯規劃”，記得前篇臉書我開頭就提到：“提早退休不是什麼人生生涯規劃， 而是制度讓人做不下去”，總院可能是從制式回應檔中找出來的答案，所以我沒什麼評論。



至於蔣市長說的：“院外門診部是持續推動公衛，執行醫療分級等業務”，簡單講是“一家就診、聯合服務”的概念。”我也不知道他講什麼，跟我提的制度有什麼關係， 所以一樣沒有評論。



至於衛生局長的評論，我是有些回應：



首先他說院外門診部最近被交辦數量極多的公衛任務，為了這些專案任務，有給三個人的人力配置？我接主任這麼久了，自始自終就我一人職缺掛在那裡啊，有配置三個人，那人在哪裡？我們業務人手不足之處，都嘛硬凹院區的人義務幫忙處理，加上院長對我們大力支持，才足以致之，我們院外門診部主任組成的賴群組整天賴來賴去，也從沒聽到哪個門診部說被配置到新的三個人啊。



我們中正門診部開診時，院方都會派護理師報備前來支援，人數是按那天預期的業務量多寡，行政掛號櫃台則是有時有，有時無，也是看當天業務量報備支援，至於醫師方面，除我之外是有一位陳醫師長期報備支援我們，但他職缺是掛在院區裡頭，最近解封，醫療業務極為繁忙，他還是願意常態前來支援，真的很感謝他，最近我被交辦的公衛任務，他說叫我全排在晚上或假期，這樣他下班後隨時可以前來支援，後來聯絡一下各部門，包括掛號行政人員、 放射線科、檢驗科、護理人員，他們在晚上人力都有困難，且選在晚上做老健、成健，NPO的時間會變得很奇怪， 有些體力不好或有糖尿病的病患極為不合適， 所以到最後只能自己扛下來，我都是把院區原本的門診停掉， 跑到院外門診部做這些公衛任務。

