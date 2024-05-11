陳泱瑚語中評：金廈水域緊張 重創金門經濟

金門縣議員陳泱瑚。（中評社 資料照） 中評社台中5月11日電（記者 方敬為）214金門水域陸船翻覆事件迄今未落幕，無黨籍金門縣議員陳泱瑚接受中評社訪問表示，214事件台方還在司法調查中，地方期待盡早有結論，以緩解金廈水域緊張，否則對金門不利。



陳泱瑚指出，中國大陸前陣子對台釋出善意，鬆綁兩岸旅遊及農產品進口，但在旅遊方面目前只開放福建民眾赴馬祖，而兩岸小三通運量最高的金門居然不在其中，代表214事件的負面效應仍餘波盪漾，他呼籲台官方要體察金門的處境，勿再以無謂的政治因素，犧牲金門發展。



陳泱瑚，金門大學學士，本身有中國國民黨籍，但2022九合一選舉未獲黨提名，以不退黨、不掛黨的方式投入金門縣議員選舉，順利當選新科縣議員，曾任金湖鎮第七、八屆鎮民代表、夏興社區發展協會第一屆理事長、金門縣陳氏宗親會總幹事、金門縣養殖漁業發展協會總幹事等職。



大陸官方上個月宣布，將開放福建民眾赴馬祖旅遊，首波旅遊鬆綁目的地沒有金門，金門籍藍委陳玉珍就感嘆，214金廈海上波瀾、兩岸餘波蕩漾不止，是主要原因。今年2月14日金廈水域有陸籍船隻遭台灣海巡艇攔查翻覆，導致2名陸籍漁民死亡，兩岸歷經15天談判無法達成共識，雙方不歡而散，陸籍死者家屬及陸方代表於3月6日離開金門返回大陸，死者遺體迄今仍安置在金門縣殯葬管理所內，後續的處理方式以及相關發展，各界關注。

