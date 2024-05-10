桃園機場三航廈2年後完工　桃捷允增購列車

桃園捷運將在桃園機場第三航廈完工前增購列車。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月10日電（記者 盧誠輝）桃園機場第三航廈在2017年5月動工後，終於將在2026年完工。中國國民黨桃園市議會黨團今日在議會質詢時要求桃園捷運公司速採購列車車廂，桃捷總經理莊英震允諾表示，有關機場捷運增購列車案，市府與“交通部”取得共識，整體電聯車採購案將分階段進行。



眾所期待的桃園機場第三航廈歷經7年施工的交通黑暗期後，終於將在2年後完工，屆時機場捷運A14站也將同步完工啟用。



國民黨桃園市議會黨團今日在議會質詢直要求桃捷公司時表示，預期屆時桃捷總旅運量將大幅增加，且機場入出境旅客搭乘機場捷運日均運量也將超過6萬人次以上，現有的運能將難以應對未來的需求。要求增加班次及列車數量，以縮短班距，方便旅客搭乘。



桃捷總經理莊英震指出，有關機場捷運增購列車案，市府與“交通部”取得共識，整體電聯車採購案將分階段進行，第一階段以6列直達車、4列普通車共10列電聯車為採購目標，桃捷公司辦理電聯車增購10列車案，初估經費約需60億元，目前已向各電聯車製造廠商詢價，待取得實際報價後作為預算編列參考，有關桃園市財力分級補助直達車經費，由中央補助直達車84%購車經費，實際負擔比例中央及市府各約50%，預計決標後3年，增購列車可望加入營運行列。



桃捷在2023年7月推出“TPASS通勤定期票”後，運量顯著持續成長，2023年平均日運量為9萬210人次，相較2022年的日運量4萬7039人次，成長92%，和疫情前的2019年相比，日運量也成長18%，2024年3月平均日運量更突破11萬人次，預期桃機第三航廈完工後日運量將再創下新高。