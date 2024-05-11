介文汲：特朗普幾乎篤定當選　兩岸會較和緩

台灣前駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月11日電（記者 鄭羿菲）針對11月的美國大選，台灣前駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問表示，若是今天投票，共和黨的前美國總統特朗普幾乎會當選，支持以色列的美國總統拜登，年輕選民已跑掉很多，若到11月投票前沒變化，特朗普幾乎已篤定重回白宮。特朗普主政，兩岸關係會和緩一點，因特朗普不喜歡戰爭，喜歡的是談“美國優先”的經濟，或許會煽風點火，但只是為美國利益，不會動真格掀起什麼風波。



介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任“外交部國際組織司長”、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在外交系統有30年工作經歷。



介文汲接受中評社訪問表示，若美國大選投票是在今天，共和黨的特朗普就會當選了，上個禮拜美國的民調顯示，7個搖擺州都是特朗普全勝，已經差不多決定美國大選的結果了。現在美國反以色列的學生抗爭越演越烈，支持以色列的美國總統拜登與挺種族屠殺劃上等號，民主黨青年選票會跑掉很多。



介文汲說，2020美國大選的年輕族群有6成都是投給拜登，現在恐怕已經掉了10%以上，所以才會看到拜登政府暫停對以色列提供武器。這些跑掉的年輕選票不見得會支持特朗普，但可以不投票，若到11月投票前中間沒有太大的變化，特朗普回白宮的機率已幾乎是篤定的了。



至於特朗普若勝選，兩岸關係、中美台關係會如何變化？介文汲認為，特朗普主政的話，兩岸關係會比較和緩一點，特朗普基本上不喜歡打仗，從特朗普表達過“24小時結束俄烏戰爭”、“勸告以色列結束你們的戰爭”都能看得出來，特朗普喜歡談經濟，與拜登執政風格不同，拜登是不斷運用美國的盟友體系在台海問題上說三道四，特朗普執政就不會了。



介文汲指出，特朗普是“美國優先”的孤立主義，國際區域間劍拔弩張的氣氛會少很多，除非你得拿出錢來，美國才會保護你，包括台海，且從符合美國利益的角度來看，儘管特朗普會搞一些煽風點火的事，好從雙方賺取利益，包括賣台灣多一點軍火，或是與大陸有比較多的談判籌碼，但不會動真格的掀起什麼風波，或是讓美國高官訪台，甚至與盟友的聯合軍演也會減少。