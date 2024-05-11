詹江村：北京行大開眼界　經濟發展超乎想像

國民黨桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月11日電（記者 盧誠輝）隨海峽兩岸民意交流基金會訪問北京10日返台的中國國民黨桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，此行讓他大開眼界，發現大陸的現況根本不是有些台媒報導的模樣，他所到之處到處都是外國觀光客，宵夜想吃小龍蝦卻要排隊超過2小時，大陸的經濟發展超乎想像，他呼籲台媒勿再刻意醜化大陸。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士，曾擔任馬英九桃園後援會召集人，朱立倫競選桃園縣長宣傳部主任。經常透過直播評論時政，躍升網紅與直播主，詹江村的“村”字替他贏得“村長”封號。



詹江村指出，台灣現在很多年輕人從來都沒有去過大陸，甚至很多公務員因為到大陸必須要申請，回來還要打報告，造成去大陸很多的阻礙，所以很多人對大陸的資訊都是來自於媒體，但當中卻有許多的假訊息，讓很多人對大陸的現況有所誤解。



他說，已多年未到過北京，所以此行特地去了一趟美食小吃林立的北京簋街，原本只是想去吃盤聞名遐邇的小龍蝦解饞，當時約是在晚上9時許，沒想到竟然要排隊2、3個小時，且整條街賣小龍蝦的餐廳幾乎都同樣爆滿，真的讓他大開眼界。

