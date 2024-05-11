中評關注：賴清德同意“國情報告”勝蔡一籌

朝野難得和緩。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月11日電（記者 黃筱筠）“立法院”昨天召開院會表定要處理邀請賴清德“國情報告”、國民黨團總召傅崐萁領銜提案與三個特別預算案，但未進入表決，連民眾黨“立委”都說昨天是難得朝野氣氛融洽的日子。民進黨表決一再落敗，卻仍執意對抗在野黨，昨天綠營態度放軟與以往有些不同。賴清德很可能居中出手調整，希望黨團能夠讓議事和緩，賴若想要創造個人政治高點，也必須到“立法院”進行“國情報告”。



柯建銘帶領民進黨“立法院”黨團往前衝，從2月1日開議，就與在野黨尖銳對立。尤其，柯建銘身為總召卻失言，指0403花蓮地震是老天有眼，黨內也未公開批評。當周黨主席賴清德請假，柯代理主席主持中常會，滔滔不絕提到議事攻防，還要黨內團結，整個主導黨內議事進行。



但私底下綠委並非沒有抱怨，尤其每天甲級動員令，讓許多綠委南北跑行程，苦不堪言。民進黨“立委”王世堅就公開說，“立法院長”韓國瑜表現很好，“中規中矩”，且看不到主持議事時有任何的偏頗，但柯建銘雖然盡力，但身段不夠柔軟，若要繼續擔任黨團總召，方向還是要做一些調整。



且在表決時，一些小案子例如議事程序變更或逕付二讀等案，並非每次民進黨“立委”都到場，昨天表決案子逕付二讀時，就有賴清德子弟兵林俊憲、親賴“立委”伍麗華缺席。類似議事程序攻防，若要時時刻刻甲級動員，表決一定要到場，時間一久綠委也會彈性疲乏。



昨天確實是新屆期以來，民進黨不再一黨獨大後，朝野算是比較和諧的一次議事進行。這也是朝野都有其退讓，民進黨預備提出不間斷登記發言，要讓傅崐萁率領提案“花東快速公路建設特別條例草案”等三案進行“馬拉松”發言，很可能一發言下去就要好幾個小時，週五下午許多“立委”都要回到選區，朝野都不願意進行無謂、冗長議事程序，最後朝野決定下週一再度進行協商。



賴清德已表態願意到“立法院”進行“國情報告”，有拉抬氣勢作用，畢竟賴是台灣第一位到“立法院”進行“國情報告”的領導人，至少這一點就超越蔡英文。