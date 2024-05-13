洪秀柱語中評：賴清德說一套做一套會招禍害

國民黨前主席洪秀柱接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）賴清德將在520就職，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱向中評社表示，當然要關注賴的520談話說了什麼，但也必須看他上任後會怎麼做，畢竟蔡英文2016年上任也提“憲法”和兩岸人民關係條例，但走到最後，卻變成了“中華民國台灣”。如果賴清德也是這樣，520說了一套，接下來做的又是一套，那簡直是在吃全台民眾的豆腐，而且是在招來禍害。



洪秀柱說，所以必須觀察賴清德上任後，是否繼續搞“去中國化”？是否會照美方建議凍結“台獨黨綱”等等，這些基本態度有所調整，兩岸才真的會出現生機。



賴清德將在5月20日上任，他日前稱希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，“由兩岸執政黨負責任展開良性對話”。讓各方關注他的就職演說內容走向，牽動了接下來的兩岸關係發展是往好或壞的道路上走。



洪秀柱接受中評社訪問時對此表示，大家現在都在注意賴清德的520談話，但之前他口口聲聲說自己是“台獨”的務實工作者，然後又說“中華民國憲法”是災難等等的話，但不要忘了，賴清德的520上任當天，必須對著“憲法”宣誓，在這之前，該不該為自己之前的言詞道歉呢？

