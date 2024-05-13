中評鏡頭：台灣最美圖書館在桃園一天逛不完

桃園總圖書館號稱台灣最美圖書館。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月13日電（記者 盧誠輝）號稱台灣最美圖書館的桃園市立總圖書館，樓高8層，地下2層，總樓地板面積近4萬平方米，不僅是桃園是最大的公共圖書館，也超越高雄市立圖書館總館成為全台最大的地區性公共圖書館，館藏近百萬冊，就算耗在圖書館一整天也逛不完。



桃園總圖書館最特殊就是建築造型設計優美，以大屋簷、植栽打造建築物外觀的“綠色螺旋” 陽台，可自公園連結至圖書館的屋頂庭園，建築空間更以“生命樹”為出發點，圓錐狀環保節能通風採光井，引入自然光線，美不勝收，從2022年12月開始試營運第一年，就吸引逾423萬人次到訪。



桃園總圖書館1樓為公共大廳，有蔦屋書店、文創市集與咖啡館，2至7樓為期刊、樂齡閱讀區、親子及青少年閱覽區、館藏及一般閱讀區、簡體字館藏區、多元文化區、地方文獻區、多功能活動室、數位學習區及雲端書屋，8樓為開放式景觀庭園，還有空橋可連接隔壁棟的電影城，相當受到學生與親子的歡迎。



桃園總圖書館位於桃園市區南平路的藝文特區商圈內，距離桃園火車站僅4公里，車程僅約10分鐘，距離高鐵站和桃園機場也僅十餘公里，車程都只要不到20分鐘就可抵達。