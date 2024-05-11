桃園浴佛大典　張善政感謝慈濟花蓮賑災辛勞

張善政感謝慈濟志工在花蓮賑災的辛勞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月11日電（記者 盧誠輝）黃曆4月8日為佛誕日，台灣又稱浴佛節，近期全台各地都在舉辦浴佛大典，中國國民黨桃園市長張善政今日出席2024桃園市浴佛大典時特別感謝慈濟志工為台灣社會的付出與貢獻，尤其是在上個月發生的0403花蓮地震中，不分日夜的辛勞救災，讓他相當感佩。



慈濟基金會桃園分會今日下午在桃園市景福宮舉辦2024年浴佛大典，今日包括張善政、國民黨“立委”萬美玲、國民黨桃園市議員陳美梅、桃園市府民政局長劉思遠、桃園區長許敏松、警察局桃園分局長吳明彥、景福宮主委簡征潭、副主任委員蘇家明等人均一同出席。



張善政在致詞時表示，景福宮雖供奉開璋聖王，但同時也供奉著眾多菩薩，他今日非常高興慈濟基金會和景福宮能夠首度攜手舉辦浴佛儀式，在這神聖之地，帶著虔誠的心祈求桃園與“國家”安寧。他也要特別感謝慈濟志工的付出，在4月3日地震發生時，不論是在花蓮還是在桃園的志工都從早上忙碌至晚上，貢獻時間與精力去幫助災民，精神令人敬佩。



萬美玲指出，社會的和諧與安定，都要由每一個人來自身做起，在佛誕節這個時候，大家要以誠心祈福。另外，母親節也即將到來，當母親以後，每一個女人變成她這一生當中最美的樣子，雖然會有所犧牲，但當母親整體都是非常享受、幸福的一件事，她也祝福全天下媽媽母親節快樂。



桃園市府民政局表示，慈濟50年來以愛鋪路，愛的足跡遍及醫療、教育、人文，另也投入國際賑災、骨髓捐贈、社區志工和環境保護等，從偏遠的花蓮一隅開展至全球五大洲，慈濟志工總在最需要幫助的時候，給予人們最適切的安慰與關懷，值得令人敬佩。