中評鏡頭：桃園景福宮供開漳聖王　乾隆創建

清朝時期在任最久的台灣總兵武隆阿所提字贈匾“赫聲濯靈”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月12日電（記者 盧誠輝）在1745年乾隆創建的桃園景福宮，俗稱桃園大廟，供奉開璋聖王，至今已280年歷史，是桃園市民的信仰中心，廟內一塊“赫聲濯靈”匾額大有來頭，是清朝時期在任最久的台灣總兵武隆阿所提字贈匾，至今也有超過2百年的歷史。



武隆阿為清朝官員，曾討伐過白蓮教，後因當時海盜猖獗而被調來台灣擔任總兵，且一當就是12年，是台灣任職最久的總兵之一，喜愛書法並善於行草的他，在嘉慶18年（1813年）題字贈匾給桃園景福宮，“赫聲濯靈”出自於《詩經‧殷武》的“赫赫厥聲，濯濯厥靈”，意即讚頌神明神通廣大、福澤眾生。



桃園景福宮除了武隆阿的贈匾外，陳誠也在1957年擔任“副總統”任內提字贈匾“敬宗收族”，嘉慶年間擔任台灣知縣的薛志亮也曾提字贈匾“保我黎民”，李登輝也在1997年提字贈匾“義烈垂範”，蔡英文則在2020年提字贈匾“孚佑兆民”，可見桃園景福宮的聲名顯赫。



桃園景福宮早在1985年就被政府定為三級古蹟，廟內至今還保留百年神轎和百年古井，因位在桃園市區的中正路上，平時香火鼎盛，信徒眾多，每年黃曆2月15日的開漳聖王聖誕，信眾更是擠爆廟內外，桃園大廟的俗稱也因此而來。