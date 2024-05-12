萬美玲：桃園停電理由太離譜　能源政策錯誤

國民黨桃園市“立委”萬美玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月12日電（記者 盧誠輝）桃園市光在4月就發生35起停電事件，就連5月至今也有7起，但台電卻表示，“沒有一戶重復停電過”，遭在野黨“立委”連日猛轟，中國國民黨桃園市“立委”萬美玲接受中評社訪問表示，台電各種停電的理由實在太離譜，一切都只是轉移焦點的障眼法罷了，她強調沒有人認為台電基層員工不辛苦，但將帥無能、累死三軍，政策錯誤、累死基層，未來她在“立法院”會要求“行政院”成立能源政策檢討委員會和停電、跳電事故調查委員會，來強力監督。



萬美玲，政大行政管理系碩士、廣州暨南大學國際關係研究所碩士，2002年首次當選桃園縣議員，後5連霸桃園升格“直轄市”前後的縣市議員，2020年挑戰桃園市第四選區“立委”選舉，拿下10.2萬多票（49.11%）擊敗尋求連任的民進黨前“立委”鄭寶清，當選第十屆“立法委員”，今年更以近12萬票（55.46%）拿下桃園6個“立委”選區的最高票，順利連任成功。



萬美玲指出，桃園市近期頻繁的停電，停電的次數已超過常態，確實造成桃園市民很大的困擾與民怨，台灣到底有沒有缺電？相信人民心中都有一把尺。



她說，台電其實是真的非常誇張，停電的各種理由和說法什麼都有，從最早的老鼠誤觸或椅子碰到開關，到後來則說是小鳥碰到高壓電、白蟻咬食地下電纜或蛇類誤觸電纜線，最誇張的是有4、5起停電竟是因為電纜線遭樹木壓斷，最後又說是開關或電線老舊所造成。



萬美玲認為，這些都是不應該發生的事情，因為天上有鳥和路旁有樹，本來就不是這一天兩天才有，如果這些都可以成為斷電、停電或跳電的理由，那全台灣的電纜強韌度真的實在很堪憂。

