佛光山慶佛誕暨母親節　民眾浴佛洗滌身心靈

欣逢母親節，佛光山佛陀紀念館前有浴佛活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月12日電（記者 蔣繼平）農曆四月初八是佛教界的盛大節日“佛陀誕辰紀念日”，是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，欣逢5月12日“母親節”，佛光山佛陀紀念館從5月4日至19日舉辦“2024我愛佛陀─慶祝“國定”佛誕節暨母親節”一系列活動，吸引不少民眾趁著週六、週日放假到訪一遊，許多大人帶著小孩前來禮佛、浴佛，法喜充滿。



浴佛儀式是用清水沐浴釋迦牟尼佛出家前的太子金身，希望藉由每一瓢的浴佛法水，洗滌人們心靈的汙穢煩惱塵垢，讓身心潔淨。來到佛陀紀念館大門口處就能浴佛，按照右肩、左肩、右肩的順序，默念我願做好事、我願做好話、我願存好心，就完成浴佛，許多長輩、家長、小孩紛紛前來體驗。



佛光山位於高雄市大樹區東北區，高屏溪的西側，由去年逝世的佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師帶領弟子披荊斬棘，一沙一石、一磚一瓦歷經艱辛所建設起來的，是一座大乘佛教的寺廟；目前佛光山不僅是著名的佛教聖地，也是南台灣的佛教重心，寺廟建築，格局恢宏，並且創立佛教大學，推廣佛法不餘遺力。佛光山四大信條為‘給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便’，四大宗旨為‘以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心’。



佛誕，又稱“浴佛節”、“灌佛會”、“龍華會”、“華嚴會”，是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，紀念的日期，漢傳佛教一般訂為農曆四月初八。日本的佛教原傳承自中國的漢傳佛教，但明治維新後已改為公曆四月八日。台灣除了以農曆四月初八為佛誕日，台灣政府更將母親節同時定為“佛誕節”。



“2024我愛佛陀─慶祝“國定”佛誕節暨母親節”系列活動：5/04(六)-5/19(日)報佛恩報母恩-千人抄經、5/10(五)-5/19(日)佛陀真身舍利供眾瞻仰禮拜、5/11(六)-5/19(日)緬懷星雲大師—我想對您說、5/11《法華經大意》佛光山住持心保和尚主題演講、5/11(六)“妙法之歌（Saddharma）”法華經清唱劇系列之一公益音樂會、5/12(日) 愛在一筆一畫間：敦煌壁畫臨摹體驗、5/12(日)“佛光大佛分香我家”開光迎請典禮、5/12(日)慶祝“國定”佛誕節暨母親節-親子感恩茶會、5/15(三)-5/19(日)浴佛法會、5/18(六)-5/19(日)悉達多太子音樂劇、5/18(六)-5/19(日)集印趣-悉達多太子足跡尋蹤，相當豐富。