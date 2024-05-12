中評鏡頭：佛光山攜手九曲堂火車站彩繪理念

九曲堂車站上月剛完成“三好通道”彩繪，傳達已故星雲大師的“三好”理念。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月12日電（記者 蔣繼平）高雄大樹的佛光山是聞名兩岸的佛教聖地，為了持續推動去年逝世的星雲大師“三好”理念，鄰近的“九曲堂車站”上月剛完成彩繪，將車站地下道兩側牆面變成“三好”通道，讓往來旅客、通勤學子經過時都能看到，更希望隨著台鐵列車的啟動，將星雲大師的“三好”理念，“做好事、說好話、存好心”，帶到全台241座台鐵車站。



佛光緣美術館總部與台鐵九曲堂站攜手合作，彩繪車站地下道兩側牆面，內容有佛光山開山祖師星雲大師倡導的“做好事、說好話、存好心”的“三好”通道、《佛光菜根譚》法語，以及呈現佛光山和大樹地區的自然人文景致，總共有12幅畫，彩繪全長32公尺，上月才剛完工並盛大揭綵。



創作理念包含了高雄大樹的“三寶”，也就是鳳梨玉荷包、好山好水、佛光山，負責這次彩繪的兩位藝術家鍾蕙伊、賴姿辰，就彩繪出鳳梨、荔枝，除了環境美、果實美，還要心美，所以融合佛光山開山祖師星雲大師的“三好”來進行創作。



九曲堂車站也在大樹區，距離佛光山12公里，車程約18分鐘。九曲堂站早期曾是台灣42個糖廠車站中最熱鬧的車站，但隨著時代更迭，產業沒落，因此九曲堂站的重要性已漸漸被取代，變成當地居民往返的通勤車站。



佛光山位於高雄市大樹區東北區，高屏溪的西側，由去年逝世的佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師帶領弟子披荊斬棘，一沙一石、一磚一瓦歷經艱辛所建設起來的，是一座大乘佛教的寺廟；目前佛光山不僅是著名的佛教聖地，也是南台灣的佛教重心，寺廟建築，格局恢宏，並且創立佛教大學，推廣佛法不餘遺力。佛光山四大信條為‘給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便’，四大宗旨為‘以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心’。