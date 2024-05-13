新竹日軍燃料廠　全台規模最大二戰軍工遺址

“日本海軍第六燃料廠新竹支廠”為全台保存規模最大的二戰軍事工業遺跡。（中評社 方敬為） 中評社新竹5月13日電（記者 方敬為）位在新竹市的“日本海軍第六燃料廠新竹支廠”（簡稱六燃），為全台保留規模最大的二戰軍事工業遺跡，磚造廠房結構完整，廠區內高達60米的大煙囪為當地歷史地標，自1943年落成後歷經大小地震，仍屹立不搖81年，新竹市政府近期展開第三期修復再利用工程，未來整建後將對外開放，打造軍事遺跡景點。



1943年設立的“日本海軍第六燃料廠新竹支廠”（簡稱六燃）是一座為了二戰而生的燃料廠，佔地約300餘公頃，基地範圍位在新竹市中心與科學園區之間，是新竹市最早有系統且大規模建設的軍事工業基地。



為活化歷史古蹟，新竹市政府文化局著手修復整建，今年5月2日舉辦再造歷史現場專案計畫“歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠第三期修復再利用工程”開工典禮，預計2027年完工，屆時將重現歷史脈絡及獨特的眷村紋理，成為結合歷史經驗、地景記憶的城市文化新亮點。



六燃廠建於1943，為台灣碩果僅存規模最完整的二戰時期軍事工業廠房，1946年到1957年國民政府撤退來台，將六燃轉型為工程聯隊時期傷兵療養所與軍隊操練所，後續並將廠房轉作為軍眷戶居住使用，當地還遺留“樓中屋”特色的眷村遺構，未來也將予以保存呈現，目前修復工程外有展示解說牌，向路過的民眾講述六燃歷史，以及二戰時期新竹六燃廠周邊受到盟軍轟炸的百姓生活樣貌。