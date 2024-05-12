張百達：賴尊孔尊儒鋪陳中華民族通關密語

張百達接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月12日電（記者 黃筱筠）大陸拋出“中華民族”的兩岸通關密語，賴清德是否可能接受？前民進黨中國事務部副主任張百達接受中評社訪問表示，賴清德要過關必須要鋪陳，中華文化與中華民族是同樣概念，而賴對中華文化並不排斥。賴在擔任台南市長時擔任過好幾年祭孔大典的主獻官。孔子就是儒家文化，就是中華文化傳統，賴是“尊孔”、“尊儒”。



他認為，當前兩岸政治僵局能否化解，有時需要多強調彼此間的“同”，而非刻意突出彼此間的“異”。從近期態勢發展來看，陸方與賴情德都以某種方式向對方釋出了重要善意，雙方都希望兩岸關係能夠逐漸走向和緩、交流能夠逐步重啟的政治訊號。



張百達說，“中華民族”這樣的概念，當然是後人所提出建構的。但不論是否接受這樣的名詞或概念，現在台灣居民的祖先，絕大多數來自對岸中國大陸，兩岸在血緣、歷史與文化等層面具有相當的淵源或共性，這是客觀的事實。



張百達指出，如果賴清德的520就職演說能以某種方式積極回應習近平在習馬二會的談話，以善意回應善意，相信兩岸僵局解套的可能性是存在的，這不僅可以回應台灣民眾希望兩岸關係回穩回溫的期待，對其未來四年乃至八年的執政環境，相信也是有所助益的。



張百達1970年生，民進黨野百合學運世代，曾任民進黨中國事務部副主任、民進黨政策會研究員，2000年陳水扁競選“總統”“國防白皮書”撰述委員，目前為兩岸政策協會理事。



張百達提到，賴清德若要在中華民族通關密語過關需要鋪陳，賴對於中華文化是不排斥，就算台派反彈，賴是可以承擔得起。賴清德擔任台南市長時，祭孔大典賴都是正獻官，而儒家文化就是中華文化的傳統，台南是傳統中華文化的城市，保存中華文化，比中國大陸好。而中華文化與中華民族是同樣概念，賴可從歷史文化去論述。